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TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı

Kocaeli'deki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, 4 işçi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 04:39

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı

Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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