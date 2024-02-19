Turgut Altınok: Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batık

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafın şikayet ve isteklerini dinleyen Turgut Altınok, sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

ALTINOK'TAN RAKİBİ MANSUR YAVAŞ'A ELEŞTİRİ

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 58 kilometre metro yapma sözü verdiğini belirterek, "Ankara'da yaptığı 5 santim metro yoktur. Belediye Başkanı sözünde durmamıştır, Ankaralıya doğruyu söylememiştir. 5 yılda 5 santim metro yapmayanın söylediği sözün hiçbir anlamı yok. Şu ana kadar 8 milyarlık gayrimenkul sattı. Gayrimenkulü satarsın, bizler de satıyoruz. Bu anlamda eleştirmiyorum; ama sattığın gayrimenkul kadar Ankara'da bir eser olur. Ortada maalesef 8 milyarlık bir şey yok. Ankara'nın 5 yılı heba olmuştur. Ankaralı inanmayacak. Çünkü verdiği sözde durmamış ve Ankaralıya doğruyu söylememiş, 5 yılda 5 santim metro yapmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye başkan adayı var maalesef." dedi.

''YENİ OTOBÜSLERİN ALINMASI LAZIM''

Ankara'da belediye otobüslerinin sayısının yetersiz olduğunu ifade eden Altınok, 400 belediye otobüsü satın alındığını hatırlatarak, "400 otobüs yeterli değildir. Ankara'nın nüfusu çoğaldı, alan genişledi, ne lazım? Yeni otobüsler lazım. Şu an Elektrik, Gaz ve Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü (EGO) rekor zarar ediyor. Ankara Büyükşehir'in bütün şirketleri batık, zarar ediyor. Bunu Sayıştay, rakamlarla beraber söylüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesini batırmıştır, iflas ettirmiştir." diye konuştu.

''ANKARA'DA SANAL BİR BAŞKAN VAR''

Turgut Altınok, daha sonra tadilatı devam eden Bahçelievler Buz Pateni Spor Salonu önünde açıklamalarda bulundu.

Tadilatın 4,5 yıldır tamamlanamadığını söyleyen Altınok, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi, buz pateni pistini Buz Pateni Federasyonu'na vermişti. Büyükşehir Belediye Başkanı, gelir gelmez buz pateni pistini, Buz Pateni Federasyonu'ndan aldı ve 'Burayı çalıştıracağım, işleteceğim' dedi. Ama 4,5 yıldır tamiratını bitirip, açamadı. 5 yılda hazır buz pateninin tamiratını yapıp açamayan bir Büyükşehir Belediyesi var. Ankara ile ilgilenmeyen, Ankara'da çok gözükmeyen, sokaklarda vatandaşına 'Merhaba' demeyen, çocukların başını sevip hatırını sormayan, bir gençle sohbet etmeyen, bir yaşlının elini öpmeyen, maalesef sanal bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı vardır.''