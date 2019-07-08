Turizm sezonu ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş Kalkan'da elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi.



Milliyet gazetesinden Ünal Çam'ın haberine göre, artan nüfusa bağlı yoğun kullanım ve aşırı sıcaklar nedeniyle bölgedeki trafolarin yetersiz kalmasından dolayı sık sık yaşanan elektrik kesintileri bölge halkının ve turistlerin tepkisine neden oldu.



TURİSTLER TERK EDİYOR



Son haftalarda sık sık meydana gelen kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, bölgedeki evlerin su ihtiyacının hidroforlarla sağlandığını, kesintilerle beraber su sıkıntısının da baş gösterdiğini söyledi.



Kesintiler nedeniyle çoğunluğu İngiliz olan yabancı turistlerin tatillerini yarıda keserek Kalkan'dan ayrıldığını belirten bölge halkı sorunun biran önce çözüme kavuşturulması için imza topladı. Trafoları soğutmak için vantilatör kullanılırken TEDAŞ ekipleri nöbete başladı.



HAFTA SONU ÇÖZÜLECEK

Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bölgede son dönemde yapılan binalarin tamamlanmasıyla konut sayısında artış oldu. Bunlar TEDAŞ'ın planlamasına sonradan dahil olan yapılar. Aşırı sıcaklarla birlikte yoğun kullanım sonrası trafolar bunu kaldırmadı. TEDAŞ ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pazartesi günü (bugün) bölgeye ekip yönlendireceğiz. 3 yeni trafo kurulumu ile bu sorunun ortadan kalkması için çalışılacak. Sanıyorum ki önümüzdeki hafta bu sorun giderilmiş olacak” dedi.

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