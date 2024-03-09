Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anamur mayın avlama gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."