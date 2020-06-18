Türk heyeti Libya'dan döndü (Çavuşoğlu'dan değerlendirme)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk heyetinin Libya'yı ziyaret etmesinin ülkede büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek "Ziyaretimizin amacı belli: Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi.



Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'tan İstanbul'a dönüşünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Libya'ya çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Dönüşte de çok güzel, çok önemli bir haberi biraz önce aldık. Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına ilk defa bir Türk büyükelçimiz ve İstanbul Milletvekilimiz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ağabeyimiz bu göreve seçildi" diye konuştu.



Çavuşoğlu, Bozkır'ın yüksek bir oyla BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin, hem Bozkır'ın saygın kişiliğinin hem de Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının göstergesi olduğunu kaydetti.



"ZİYARET, LİBYA'DA BÜYÜK MEMNUNİYET YARATTI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Libya'yı ziyaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu ziyaret, Libya'da büyük bir memnuniyet yarattı. Ziyaretimizin amacı belli. Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca, bu ziyarette, bundan sonra iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları detaylarıyla görüştük" dedi.



Sahada atılacak adımların ve siyasi ilişkilerin de ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz, Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili Akdeniz'de yapacağımız iş birliği ve atacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk. Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik."



Ziyaretin son derece faydalı ve verimli geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, Terhune'de toplu mezarlar çıktı. Bunu da Uluslararası Ceza Mahkemesine götürmek için Libya'nın girişimlerine de destek veriyoruz. İnsanlığın reddettiği, insanlık dışı bu tür katliamların da hesabı sorulmalıdır. Sorumluları da mahkemelere çıkarılmalıdır." diye konuştu.



"İLİŞKİLERİMİZİN EKONOMİK BOYUTUNU DA ELE ALDIK"



Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya'yı ilgilendiren göç ve diğer konuları da değerlendirdiklerini belirterek, "Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirilememişti. Yine, yarım kalan yatırımlar var, projeler var. Yani ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele alma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.



Türk heyetinin, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Oradaki arkadaşlarımızı, biliyorsunuz, askeri iş birliği mutabakat zaptımız çerçevesinde eğitim ve danışmanlık görevi yapan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Maşallah moralleri yerinde ve orada fedakarca görev yapıyorlar. Oradaki tüm kahramanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Kuzey Irak'ta da terör örgütlerine karşı devam eden Pençe Harekatlarının da başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Kahraman askerimizle, Mehmetçiğimizle, Polis Özel Hakeratımızla, Jandarmamızla, tüm güvenlik güçlerimizle de gurur duyuyoruz."



TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİ