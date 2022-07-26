Türk SİHA'ları için iki sürpriz teklif

Türk sihaları için yurtdışından iki önemli teklif geldi.



Edinilen bilgiye göre AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA üretimiyle ilgilendikleri mesajını verdi.



Erdoğan'ın "Putin, beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri "SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklifi ediyor" dediği öğrenildi.



CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

MYK toplantısında CHP'nin sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için atılması gerekenleri görüşmek amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması da gündemdeydi . AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz bilgilendirme yaptı.



ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siz konuyu yakından takip edin. Bakın ne yapıyorlar. Yapılabilecekleri yapın" talimatı verdiği öğrenildi.



Konuya ilişkin bilgi veren bazı kurmaylar, Meclis'in 1 Ekim'den önce açılmasının gündemlerinde olmadığını, CHP'nin verdiği genel görüşme önergesinin ise kabul görmeyeceğini söyledi.



YILDÖNÜMÜ İÇİN 3 BİN KİŞİLİK DAVET



Toplantıda, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin program da değerlendirildi.



15 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılacak kuruluş yıldönümü etkinliklerine 3 bin kişi davet edilecek.



AK Parti'nin 21 yılını anlatan bir tanıtım filmi ve şarkı hazırlanacak.

