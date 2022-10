Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.



İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı'nın sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.



Başsavcılığın yeni başkan seçilmesi yönündeki talebini nöbetçi asliye hukuk mahkemesi karara bağlayacak.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?



Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.



MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.



TTB'DEN AÇIKLAMA



Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabından, gözaltı sonrası yapılan ilk açıklamada ''Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz. Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz'' denildi.



''DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"



TTB Merkez Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada da, soruşturmanın ve Fincancı'nın gözaltına alınmasının hukuki zemini bulunmadığı savunuldu.



"Zira hocamızın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, TTB Hukuk Bürosu tarafından 21 Ekim'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü ve medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, talep halinde Fincancı'nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceğinin bildirildiği belirtilerek, bu bilgilendirmeye rağmen başsavcılığın Fincancı'nın gözaltına alınması sürecini başlattığı öne sürüldü.



Gözaltı kararının, iktidar çevrelerinin uzun zamandır TTB'ye ve TTB yöneticilerine yönelik artırmaya çalıştığı baskının son aşamasını oluşturduğu, kamuoyunda gelişen tartışmaların bu çabaya yönelik bahane olarak kullanıldığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TTB, bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir. Ancak bu durum, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmeyecektir. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

RASİME ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Adli tıp uzmanı olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 İstanbul doğumlu. Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan Şebnem Korur Fincancı; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yaptı.