Türk vatandaşlarına Schengen Vizesi başvuruları kapatıldı mı?

Sosyal medyada gündem olan iddiaya açıklama geldi.



Diplomatik kaynaklar, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Kaynaklar, bazı yayın organlarında yer alan Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir.” ifadesini kullandı.