Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvuruları kapatıldı mı?

Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları için başvuruların kapatıldığı iddiasına yalanlama geldi. Diplomatik kaynaklar, yoğunluk nedeniyle başvuruların ileri tarihlere sarkabildiğini bildirdi.

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvuruları kapatıldı mı?

Türk vatandaşlarına başvuruları kapatıldı mı?

Sosyal medyada gündem olan iddiaya açıklama geldi.

Diplomatik kaynaklar, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynaklar, bazı yayın organlarında yer alan Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir.” ifadesini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Bodrum'da kedi ve köpek katliamı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...