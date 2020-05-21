"Türkiye, AB'nin sınır muhafızı değil ve olmayacak"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın, bir mülakatta Türkiye'ye ve göç konusuna ilişkin ifadelerinin, "AB görevlisinden daha çok Yunan hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırdığını" belirterek, Türkiye'nin, "AB'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmadığını" bildirdi.



Aksoy, Schinas'ın, dün Euronews'e verdiği mülakatta yer alan, Türkiye'ye ilişkin ifadeleri hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.



Bakanlık Sözcüsü Aksoy, cevabında "AB Komisyonunun Avrupa Yaşam Biçimini Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın göç konusunda dile getirdiği ifadeleri, bir AB görevlisinden daha çok Yunan hükümeti üyelerinin siyasi söylemini andırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE SADECE ADİL YÜK VE SORUMULUK PAYLAŞIMI İSTİYOR"



Aksoy, AB'nin kurucu anlaşmalarının koruyucusu olması gereken AB Komisyonunun, AB sınırlarında yaşanan hak ihlalleri ve geri itmeler konusunda bugüne kadar ciddi bir inceleme başlatmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle Komiser Schinas'a, öncelikle Yunan görevliler tarafından işlenen Pakistanlı Muhammad Gulzar cinayetini, Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde AB ajanslarının gözü önünde devam eden geri itilme olaylarını, sığınmacıların halen iltica başvurularının alınmamasını, uluslararası anlaşmalar ve AB iltica direktifine aykırı ulusal uygulamaları ve insan hakları savunucularına yönelik şiddeti araştırması gerektiğini hatırlatırız.



Türkiye, Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı değildir ve olmayacaktır. Düzensiz göç olgusundan fazlasıyla muzdarip ülkemiz sadece adil yük ve sorumluluk paylaşımı istemektedir. İnsan hakları ve sığınmacı hakları göz ardı edilerek AB'nin dış sınırlarının korunması, AB'nin kurucu anlaşmalarının inkar edilmesi anlamına gelecektir. Esasen, Avrupa'nın dış sınırlarını Yunanistan olarak görmek tarihi ve coğrafi gerçeklerden tamamıyla uzak olmak anlamına gelmektedir."