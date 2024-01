Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’dan Karadeniz için ortak imza

KARADENİZ’İN EMNİYETİNE KATKI SAĞLAYACAK



Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine katkı sağlaması hedeflenen grubun herhangi bir ülke ile yapıya karşı veya alternatif olarak teşkil edilmediği, sadece savunma amaçlı oluşturulduğu kaydediliyor.



Yıllık Harekat Planı’nın tatbikat, eğitim ile liman ziyaretleri gibi konuları da içerecek şekilde yıllık belirlenmesi hususlarında uzlaşıldığı belirtiliyor.



Üç kıyıdaş NATO müttefiki ülkenin “MCM Black Sea” inisiyatifiyle operasyonel olarak işlevsel halde Karadeniz'i tekrar güvenli bir bölge haline getirmek için çalışmalarına devam edeceği vurgulanıyor.



YILDA EN AZ İKİ DEFA TOPLANTI YAPILACAK



Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı ile inisiyatifin yürütme organı olarak tarafların Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla bir komite oluşturulması ve yılda en az iki defa toplantı icra edilmesi planlanıyor.



Ayrıca inisiyatifin komutasının altı aylık periyotlarla dönüşümlü yürütülmesi, görevi yürütecek birlik ve filo komutanlarının, komutayı devralacak ülkeden görevlendirilmesi öngörülüyor.



İnisiyatifin her ülkeden birer mayın karşı tedbirleri gemisi ile bir komuta kontrol gemisinden oluşması, altı ayda en az iki defa on beşer günlük periyotlarla harekat icra edilmesi bekleniyor.



Görev grubunun imzalanan muhtıranın ardından her üç ülkenin iç hukuk prosedüründen geçtikten sonra aktif hale getirilmesi amaçlanıyor.