ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 tartışması konusunda "Mesafe kat etmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla, işin aslı henüz vazgeçmedik" dedi.
Dunford, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldi.
Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dunford, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili görüşmelere yönelik bir soruya, "Bu konuda bir yol bulmaktan henüz vazgeçmedik" yanıtını verdi.
Türkiye'ye Patriot teklifini sunduklarını hatırlatan Dunford, şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz üzere bu oldukça karmaşık bir konu S-400ler ve F-35ler konusu. Bunların birbiri ile uyumlu sistemler olmadığını açıkça belirttik. Ancak halen mesafe katetmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla işin aslı, henüz vazgeçmedik."
"Türkiye ile anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum"
Anadolu AjansıTürkiye
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin, "Bu konuda bir yol bulmaktan henüz vazgeçmedik" diye konuştu.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 tartışması konusunda "Mesafe kat etmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla, işin aslı henüz vazgeçmedik" dedi.