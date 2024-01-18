Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan " Cumhuriyeti Hükümeti ile Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma" hakkındaki karar onaylanarak 'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Türk tarafının Cezayir'de bir Türk Kültür Merkezi, Cezayir tarafının ise İstanbul'da bir Cezayir Kültür merkezi açması ve böylece iki ülkenin kültürel, insani ve medeniyete dair değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

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