Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.

Baş başa görüşmeler ve katıldıkları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) Toplantısı'nın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasına "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli Aksakalım" diyerek, başlayan Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan arasındaki YDSK Toplantısı'nın üçüncüsü vesilesiyle bir araya geldikleri Nazarbayev ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.



"Türk dünyasının Aksakalı'na bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum" ifadesini kullanan Erdoğan YSDK'nın ikincisinin 2015'te Kazakistan'da düzenlendiğini anımsattı.



Erdoğan, Nazarbayev ile Kırgızistan'daki Türk Konseyi 6. Zirvesi dolayısıyla 3 Eylül'de bir araya geldiklerini hatırlatarak, bugün gerçekleştirilen baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinde ikili gündemlerindeki tüm konuları samimi şekilde değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.



Son derece kapsamlı ve verimli istişareler yaptıklarını aktaran Erdoğan, ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında 5 belgenin de akdedildiğini bildirdi.



"FETÖ İLE MÜCADELE KONUSUNDA FİKRİ ALIŞVERİŞ YAPTIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'da toplanan Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü 2 milyar dolara yaklaşan 20'den fazla belgenin, iki ülkenin ilgili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandığını vurguladı.



"Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda bir fikri alışveriş yaptık." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ve ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm vecheleriyle ele alma fırsatımız oldu."



İki ülke ilişkilerinin her alanda mükemmel düzeye ulaşması için önümüzdeki dönemde çabaların daha da yoğunlaştıracağına işaret eden Erdoğan, "Kazakistan ile ikili iş birliğimizin yanında, Türk Konseyi'nin çalışmalarına da katkıda bulunma hususunda mutabakatımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ata yurdu Kazakistan'dan gelerek kendilerini şereflendiren Nazarbayev ve heyetine şahsı ve heyeti adına şükranlarını ifade ederek, "Derin ve köklü geçmişimizden güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlenerek taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



5 ANLAŞMA İMZALANDI



Ortak basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Nazarbayev'in huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni yapıldı.



Buna göre iki ülke hükümetleri arasında "Askeri İş Birliği Anlaşması" ve "Askeri Alanda Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması Anlaşması" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev tarafından imzalandı.



"Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı 2018-2020 Eylem Planı"na ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassymbek imza koydu.



İki ülke hükümetleri arasındaki "Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arystanbek Mukmahemidiuly tarafından imza altına alındı.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kazakistan Tarım Bakanlığı Arasında "Tarımsal İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Yerlan Nysanbayev imzaladı.