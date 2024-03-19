Türkiye nüfusu "yaş"lanıyor

Haber: Beyzanur Özer

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıktı ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

Bu durum, Türkiye'nin giderek yaşlandığını ortaya koyuyor. 2016'da 6 milyon 651 bin yaşlı varken sayı 2023'te 8 milyon 700 bini aştı.

65 yaş ve üstü nüfusun gelecek yıl 9 buçuk milyonu aşması bekleniyor.

YENİ KENT TASARIMI



Uzmanlara göre, yaşlı nüfusundaki artışla birlikte yeni politikalara ihtiyaç var.



Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, bakıma muhtaçlığın ve yardıma muhtaçlığın bakım sigortası bağlamında ele almaası ve kuşaklar arası diyalog bağlamında bakım sigortasının finanse edilmesi ve bakım sigortasının profesyonnelleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Tufan, yeni kent tasarlanması ama bu kentlerin de yaşlılara uygun hale getirilmesi gerektiğini dile getirerek "Özellikle yaşlılarımızın yaşadığı bölgelerde nüfusu 5 binle sınırlandırabiliriz. Bu yerlerde yaşlılara yönelik katılabilecekleri oyun alanları diye adlandırdığımız mekanlar yaratabiliriz." dedi.



ÇALIŞMAK ZORUNDA OLANLAR ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ise, 2023'te 65 ve üzeri yaşta çalışan oranı ise yüzde 7'den 10'a yükseldi.



Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı ise 1 milyon 600 bini geçti.

