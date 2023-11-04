Türkiye Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını duyurdu. Bakanlık, "Gazze'de kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alındığını" ve Büyükelçi Torunlar'la istişarelerde bulunacaklarını ifade etti.
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