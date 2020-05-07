Türkiye'den İsrail'e 'yerleşim yeri' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet'ın yasadışı yerleşim birimine ek konut inşa edilmesine verdiği onay hakkında, "İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in, işgal altında tutulan Batı Şeria’daki yasadışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail’in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

"ZULÜM SİYASETİ DERİNLEŞİYOR"



İsrail'in, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmekte olduğu vurgulandı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONU YOK EDİLMEK İSTENİYOR"



Açıklamada, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılmasının bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzem olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:



"İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."



YASA DIŞI YERLEŞİMİN GENİŞLETİLMESİ KARARI



İsrail Savunma Bakanı Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay vermişti.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasadışı kabul ediliyor.



