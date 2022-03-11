Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ne tahliye

Rusya-Ukrayna savaşı 16. gününde devam ediyor.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınmasına karar verildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Büyükelçilik personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.

"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.

11 Mart itibarıyla Ukrayna işgalinde son durum.

ELÇİLİK PERSONELİ KİEV'DEN AYRILDI

Türk elçilik personelinin de Kiev'den ayrıldığı öğrenildi.



Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 13 bin 120 Türk vatandaşı da tahliye edildi.

ÇERNİVTSİ ŞEHRİ ROMANYA SINIRINDA



Çernivtsi şehri, Batı Ukrayna'da Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunuyor.