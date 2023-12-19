Türkiye’ye gelen trende 33 piton yakalandı

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen yolcu treninde 33 pilton ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Türkiye’ye gelen trende 33 piton yakalandı

’dan ’ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında 2’si ölü 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Gar Gümrüğü’ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2’si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.

Olaya ilişkin Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı.

Türkiye’ye gelen trende 33 piton yakalandı - 1

Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü’nce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

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