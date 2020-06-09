Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.



Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

