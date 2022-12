TÜYAP Kitap Fuarı 2 yıl sonra yeniden kapılarını açtı

Corona virüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2 senenin ardından bugün 39. kez kitapseverlerle buluştu.

Saat 10.00'da kapılarını açan fuarın açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve TÜYAP Kültür Fuarı Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan katıldı.



"2 SENE ÖNCEKİ GİRİŞ SAYILARININ ÜZERİNDE BİR GÖRÜNTÜ VAR"



Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü "En son 2019 yılında, bıraktığımız yerden çok iyi şekilde başladık. 2 yıllık aranın ardından 10 binlerce ziyaretçi özlemiş kitabı. Yayınevleri kitapseverleri özlemiş. Daha ilk saatlerden itibaren yoğun ziyaretçi ile karşılaştık. Fuarın ilk gününden son gününe kadar fuarda etkinlikler olacak, birbirinden zengin etkinlikler olacak. 2 bin 200'ün üzerinde yazar imza günlerinde hazır bulunacak. Bu sene ilk saatten itibaren kapı girişlerindeki sayı gösteriyor ki yoğun bir ziyaretçi var. 2 sene önce düzenlediğimiz fuarın giriş sayılarının da üzerinde bir görüntü var şu an" diye konuştu.



"BU TARZ KİTAP FUARLARI İNSANIN BEYNİNDE BİR KARE OLARAK YER ALIR"



39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Nazlı Eray ise "Onur yazarı olmak çok büyük gurur. Heyecan, coşku, sevinç ve de okurlarla buluşmak da öyle. Bakın şu an sizinle karşı karşıyayız. Siz belki beni tanımıyordunuz, şu an konuşabiliriz, 76 kitabım olduğunu bilmeyebilirsiniz ama bu tarz fuarlarda bütün bunlar insanın beyninde bir kare olarak yer alır" şeklinde konuştu.



"BU TARZ FUARLAR HER ŞEYDEN ÖNCE KENT KÜLTÜRÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Çocuk kitabı yazarı Deniz Alter, "2 sene sonra tekrar burada olmaktan çok mutluyuz. Kitaplarımızı çocuklarla, ebeveynlerle, öğretmenlerle buluşturmak için çok kıymetli bir fuar. Çocuklar kitaplara dokunsun istiyoruz, onlara ulaşsınlar istiyoruz" dedi. Yayınevi Editörü Nazlı Berivan Ak ise "Yıllardır kitap fuarına katılıyoruz, tabii pandemi nedeniyle 3 senelik bir ara vermiştik ama şu an çok heyecanlıyız. Bu tarz fuarlar her şeyden önce kent kültürü için çok önemli. Yayıncı arkadaşlarla, okurlarla buluşuyoruz. Yeni iş birlikleri yaşanıyor. Tüm bunlar ele alınınca kitap fuarı bizim için bir zirve sayılır" dedi.



"FUARIN VE KİTABIN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMESİ İÇİN OĞLUMU GETİRDİM"



Fuarı ziyarete gelen Ergül Gürgen "Ortaokul öğrencisi olan oğluma fantastik kitaplar, hikaye kitapları baktık. Kendime de kişisel gelişim kitapları bakıyorum. Çok güzel olmuş fuarın açılması, her şey çok güzel. Ben 5 sene önce geldim sonra da nasip olmadı. Şimdi de oğlum büyüdü, o da kitap fuarı görsün istedik. Hem fuarın ne demek olduğunu hem de kitabın ne olduğunu öğrensin diye geldik. Fiyatlar gayet uygun kitap okumak isteyenler için. Çocuklar için 5 TL'ye de kitap var 20 TL'ye de bu kitaplara verilen emekler için bu fiyatlar az bile" dedi.



'KİTAP ŞEHRE GERİ DÖNÜYOR'



Bu seneki sloganı 'Kitap Şehre Geri Dönüyor' olan ve 'Kitabın Büyülü Dünyası' temasıyla gerçekleştirilen fuarda özellikle fantastik edebiyat, bilim kurgu ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak. Fuarın bu yılki onur yazarı Nazlı Eray olurken, kitapseverler, yazarlar ile söyleşilere katılıp, imza da alabilecek. Bu seneki fuarda bir de ikili iş görüşmeleri yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) kapsamında yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeler de yapılacak. Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova'nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirip, telif alışverişinde bulunacak. Bunun yanı sıra Almanya, İran, BAE ve Romanya'dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yerlerini alacak. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelli bireylerin ücretsiz olarak katılabileceği fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 11 Aralık Pazar akşam saat 19.00'a kadar açık olacak.