Tüzel kişi nedir, ne demek? İşte hukuk bakımından tüzel kişinin tanımı

Tüzel kişi kelimesinin anlamı, hukukla ilgili konuları merak eden ve araştıran birçok kişinin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Tek bir kişi sayılan oluşum olarak tanımlanan tüzel kişi kavramının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, tüzel kişi nedir, ne demek? Tüzel kişi ne anlama geliyor?

Tüzel kişi nedir, ne demek? İşte hukuk bakımından tüzel kişinin tanımı

Tüzel kişi, bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum olarak tanımlanmaktadır.

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır.

Örneğin; şirketler, vakıflar, dernekler, belediyeler, üniversiteler. Bir ülkedeki en büyük tüzel kişilik devlettir. Gerçek kişi olmadıkları hâlde gerçek kişi gibi işlem görürler.

Kendilerini oluşturan ortaklardan, üyelerden veya temsilcilerden bağımsızdırlar. Örneğin üniversitenin mal varlığı rektöre değil, üniversite tüzel kişiliğine aittir.

Vakıflar, mal topluluğu şeklindedir. Örneğin bir arazinin gelirinin kimsesiz çocuklar için kullanılması. Burada asıl unsur maddi varlıktır.

Dernekler, kişi topluluğu şeklindedir. En az 7 kişi ile kurulur. Örneğin kanserle mücadele derneği kazanç dışı bir amaçla çalışır. Para toplasa bile hayır için kullanır. Asıl unsur kişilerdir.

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