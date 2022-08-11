Tuzla TEM’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 11.08.2022 - 06:05

Tuzla TEM’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Mevkii istikametinde meydana geldi.

Ali T. kontrolündeki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz şahsa çarptı. Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin trans birey olduğu ortaya çıktı.

Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Oluşan trafiği ekipler yanyol üzerinden sağladı.

Hayatını kaybeden şahıs ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıpa götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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