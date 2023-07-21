Tuzla'da gecekondu yangını

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Keten Sokak'ta bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafında bulunan bir başka gecekonduya da sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı.



İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.



Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evler kullanılamaz hale geldi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin