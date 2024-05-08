Tuzla'da TIR yangını: Ekipler müdahale etti

Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında başlayan yangın bütün aracı bir anda sardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tuzla'da TIR yangını: Ekipler müdahale etti

Olay dün saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre seyir halindeki bir TIR'ın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede bütün aracı sardı.

Yangını fark eden şoför TIR'ı sağa çekerek durdurdu ve araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar Ankara istikametinde kontrollü olarak seyrederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Soğutma çalışmalarının sona ermesi ile TIR çekici yardımıyla kaldırıldı.

TEM Ankara istikametinde trafik yeniden normale döndü.

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