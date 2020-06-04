Üç ismin milletvekillikleri düşürüldü

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu.



Anayasa gereğince, Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

KİM, NE CEZA ALMIŞTI?



CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Bu esnada Genel Kurul'da gergin anlar yaşandı.

BERBEROĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA: 18 AYLIK CEZAMI YATMAK ÜZERE CEZAEVİNE TESLİM OLACAĞIM

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, karardan kısa süre sonra CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Malumunuz dakikalar önce TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım.

''BU KARAR BANA HİÇBİR ŞEKİLDE SÜRPRİZ OLMADI''

Zaten çıktığım günden itibaren bu bir teneffüs dediğim için bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok.

''DEMOKRASİ İÇİN BEDEL ÖDENECEKSE BU BEDELİ ÖNCE CHP'LİLER ÖDER''

Genel başkanımızın geçen hafta ifade ettiği üzere demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Ben de bu bilinçteyim. Bu vicdan rahatlığı içinde Meclis'te yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim ama bilin ki her zaman CHP'liyim CHP'li kalacağım.''

KILIÇDAROĞLU'DAN İLK TEPKİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 4, 2020

TBMM'DEKİ SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ



Üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 138'e geriledi.



HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle de HDP'nin TBMM'deki temsil sayısı 58 milletvekiline indi.



TBMM'nin sandalye dağılımına göre, AK Parti'nin 291, CHP'nin 138, HDP'nin 58, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 37, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi'nin ise birer milletvekili bulunuyor.



Bu arada TBMM'de 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi, 3 milletvekilinin de görevlerinin düşürülmesiyle 14 sandalye boş bulunuyor.



Buna göre, Meclis'teki toplam sandalye sayısı 586 oldu.