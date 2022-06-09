Üç üniversitelinin öldüğü kazada şoföre tutuklama

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, üç üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan otobüs şoförü Hasan Akgül, tedavisinin ardından tutuklandı.

Haberler - DHA 09.06.2022 - 15:52

Üç üniversitelinin öldüğü kazada şoföre tutuklama

AK Parti Gençlik Kollarınca Adana'da düzenlenen etkinlikten Konya'ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu otobüs, iddiaya göre, şoför Hasan Akgül direksiyon başında uyuyakalınca kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Adana-Konya yolu  Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde 22 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada; Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük ile Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş yaşamını yitirdi.

Sağlık durumu ağır olan şoför Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı, hastanelerde tedaviye alındı. Farklı günlerde iyileşen 40 yaralı, taburcu edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Hasan Akgül ise gözaltına alınıp, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Buradaki işlemleri tamamlanan Akgül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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