Uçuşlar iptal mi, hangi uçuş seferleri iptal edildi? (28 Kasım THY iptal olan seferler)

İstanbul'da bu akşam meydana gelecek olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuş seferleri iptal edildi. THY'den yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda uçuş seferinin iptal edildiğini duyurdu. İşte 28 Kasım tarihli iptal edilen uçuş seferleri.



HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?



Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"Değerli misafirlerimiz;



28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.



İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.



Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."



İPTAL OLAN UÇUŞ HATLARI İÇİN TIKLAYIN

