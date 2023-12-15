Uğur Kurt davasında sanık polis için istenen ceza belli oldu

İstanbul Okmeydanı Cemevi'nde yaklaşık 10 yıl önce polis kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt davasında savcı mütalaasını açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararı üzerine yeniden görülen davada, sanık polisin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Uğur Kurt davasında sanık polis için istenen ceza belli oldu

Okmeydanı'nda 2014 yılında bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin AYM'nin ihlal kararı üzerine yeniden görülen davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, polis sanık Sezgin K. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini ve para cezası verilmemesini talep etti.

Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt, "Eşim öldürüldüğünde oğlum 1,5 yaşındaydı, 10 yıl geçti ve sorgulamaya başladı. Ona söyleyecek söz bulamıyorum. Uğradığımız haksızlığın son bulmasını istiyorum." dedi.

Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

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