Ukrayna Büyükelçisi: Putin savaş suçu işliyor

Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı askeri operasyona başladı.

Gelişme üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden zaman zaman açıklamalar yapılıyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi son olarak, "Askeri kargo uçağımız düşürüldü, 10 askerimiz hayatını kaybetti" dedi.



Bununla birlikte, elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada barışçıl Ukrayna'nın barışçıl şehirlerinin bombalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın Büyükelçi Vasyl Bodnar da gelişmeleri değerlendirmek üzere saat başlarında açıklamalarda bulunuyor.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştüğünü söyleyen Bodnar, "Boğazların kapatılması talebimizi ilettim. Türk tarafı söz konusu talebi değerlendirerek en kısa sürede cevabını verecektir" dedi.

Bodnar, Türkiye'den dayanışma beklediklerini kaydederek Montrö Boğazlar sözleşmesine işaret etti. Anlaşmanın 9'uncu maddesinin uygulamaya konulması gerektiğini belirten Bodnar, "O maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin boğazlardan geçişine yasak konulmalı" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE TARAFSIZ KALMAMALI"

Putin'in savaş suçu işlediğini dile getiren Bodnar, Türkiye'nin tarafsız kalmaması gerektğini kaydetti. Büyükelçi, "Türkiye'yi proaktif olmaya çağırıyoruz. Türk halkına inanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den beklentileri sorulan Bodnar, şunları kaydetti:

"Montrö Anlaşması boğazların kapatılması için ilgili hukuki temeller oluşturuyor. Savaşın başladığına dair teyit eden belgeleri göndermeye hazır."

"SAVAŞ HALİNDEYİZ"



Öncesinde yaptığı açıklamada Rusya ile savaş halinde olduklarını söyleyen Bodnar, "Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor" dedi.



"TÜRKİYE BOĞAZLARI KAPATSIN"

Türkiye'den de destek beklediklerini kaydeden Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğaz’ının kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" diye konuştu.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Bodnar, "Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus işadamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmamasının sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.