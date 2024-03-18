Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde Kuzey Marmara Otoyolu çok önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 118 metrelik iki köprünün yer aldığı ve bağlantı yolları ile 950 metreye ulaşan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı'nı bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında inşa ettiklerini söyledi.



Mevcutta Yenidoğan Kavşağı'nın üzerinden sağlanan ulaşımı yeni kavşak ile çok daha verimli hale getirdiklerini ifade eden Uraloğlu, seyahat süresini 16 dakikadan bir dakikaya indirdiklerini vurguladı.



Uraloğlu, "Çekmeköy'e hizmet veren kavşak sayısını arttırarak trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Böylece zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 44 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız." diye konuştu.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI"



Bakan Uraloğlu, bir kavşağı yaparken sadece oraya para harcanmadığını, bunun sonucunda ciddi tasarruflar elde edildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çevreye, araçların verdiği karbonmonoksidi de 40 ton azaltarak çevreci bir projeyi hayata geçirdik. Projemiz ile ayrıca olası bir İstanbul depreminde bölgenin tahliyesine büyük katkı sağlayacak ve trafik tıkanıklığından dolayı oluşacak olumsuz durumların önüne de şimdiden geçmiş olduk. Biliyorsunuz olası bir İstanbul depreminde yol, köprü, tünel ve viyadükler ulaşımda hizmet vermesi gereken önemli yapılardır. Bu noktada İstanbul'un diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olması bu anlamda çok kıymetlidir ve alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu'muz da gerçekten kıymetlidir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşamasında kullanılan birçok sismik izolatörle 2 bin 475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek yapılar yaptık. Olası bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yapılabilecektir."



SARIYER-KİLYOS TÜNELİ



Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak yapım çalışmaları devam eden Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin de İstanbul için önemli olduğunu belirtti.



Bu tünel de tamamlandığında Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve iş yerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu'na ve İstanbul'un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısının kolaylıkla sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, İstanbul'un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişiminin oldukça kolaylaşacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.



Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 811 kilometreye çıkardık ama elbette, konuşmamın başında da belirttiğim üzere İstanbul'daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsamaktadır." açıklamasında bulundu.



Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı'nın ilk sırada yer aldığını, dünyada da 7. sırada olduğunu anlatan Uraloğlu, 2023'ün son günlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistinin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi.



İstanbul'un, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni de inşa ettik. Demir yolu ve kent içi raylı sistem projeleriyle de şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na ve son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı Projesi'ni de planlarımız arasına aldık. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu olmak üzere 7 raylı sistem projesiyle İstanbul'a 147,7 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Gün geçmiyor ki İstanbul'da demir yolundan hava yoluna, kara yolundan kent içi raylı sistem hatlarına ulaşımın her modunda dev bir proje hayata geçmesin. Yaklaşık 3 ay önce Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistinin açılışını gerçekleştirdik."



Uraloğlu, 29 Ocak'ta Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini, 26 Şubat'ta Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı, 10 Mart'ta Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu'nu hizmete açtıklarını hatırlattı.



Dün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İBB Başkan adayı Murat Kurum ile Atatürk Havalimanı'nın eski terminal binalarını Türkiye'nin en büyük teknoparkına dönüştürecek Terminal İstanbul'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, İstanbul'u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacak önemli bir adım attıklarını ifade etti.



Uraloğlu, bugün de İstanbul'un kara yolu ulaşım ağının gücüne güç katacak Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı'nı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ramazanın bereketiyle Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Çekmeköy hızla büyüyor. Bu sürekli gelişen yapısını destekleyen kara yolu yatırımları kapsamında, İstanbul-Şile Devlet Yolu'nun Çekmeköy geçişinde köprülü kavşak projemizi hayata geçirdik. İstanbul'a birilerinin 5 yılda kazandırdığı 8 kilometre raylı sistem uzunluğunu, biz tek projemizle bile onun üzerine geçiyoruz. 31 Mart'a 13 gün kaldı. Ben bakanlığı döneminde de nerede bir sel, nerede bir afet var, nerede bir deprem var orada bareti ve çizmesiyle olan bir Murat Kurum tanıdım. Beraberce birçok iş yaptık, gerçekten iş odaklı, çözüm odaklı oldu. Şimdi de İstanbul'a Cumhur İttifakı'mız olarak Cumhurbaşkanı'mız tarafından aday gösterildi. İstanbul'umuzun metro hattını 1000 kilometreye çıkaracağız. İnşallah hizmetlerimizle beraber devam edeceğiz."



Törene, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı.