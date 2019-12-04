Uludağ'da kaybolan iki dağcıdan hiçbir iz yok (3. gün)

Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Arama çalışmalarına 260'a yakın personel katılıyor.



Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede etkili olan kar yağışı ve sis, arama-kurtarma ekiplerine zor anlar yaşatıyor.

Çalışmalara ilişkin Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bir açıklama geldi.



Canbolat, "Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık" dedi.

Vali bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve aramanın devam edeceğini söyledi.

İki dağcı Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) pazar günü Uludağ'a tırmanış yaparken kaybolmuşlardı.