Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor (Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı)

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada pazar günü Mert Alparslan ve Efe Sarp'ın kaybolduğu ihbarı üzerine, birinci ve ikinci oteller bölgesi ile Çobankaya ve Sarıalan mevkilerinde yapılan kontrollerde, bu kişilere ulaşılamadığı anımsatıldı.
Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle dün gece 02.30'da bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
Aralıksız devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekipleri katılıyor.
Her iki kişinin de cep telefonuna ulaşılamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mert Alparslan'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019 günü saat 14.24 itibarıyla Yenişehir ilçesi orman gözetleme kulesi baz istasyonu, Efe Sarp'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019'da saat 09.00 itibarıyla Kirazlı 1'inci oteller bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine valiliğimiz tarafından, kaybolan şahısların cep telefonlarından teknik takip yapmak amacıyla Vodafone ve Turkcell GSM operatörleri seyyar mobil baz istasyonları bölgeye konuşlandırılmıştır."
Bugün saat 07.00'den itibaren jandarma keşif uçağı, bir helikopter ve 178 personelle faaliyetlere devam edildiği belirtilen açıklamada, saat 18.55 itibarıyla bir jandarma keşif uçağının daha havadan arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.
Karadan yürütülen arama kurtarma çalışması 140 kişilik bir ekiple sürüyor.
Bu arada kişilerin, jandarmaya yürüyüş konusunda bilgi vermediği ve cep telefonu sinyallerine dün akşamdan bu yana ulaşılamadığı öğrenildi.
Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Işık, şunları söyledi:
"Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Zirveye çıkmak için izin alıp almadıklarını bilmiyorum ama zaman zaman arazide bu tür faaliyetler yaptıklarına dair biz de duyum aldık. Dün sabah içlerinden biri eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş. Ara sıra böyle yürüdükleri için kılık kıyafetleri doğa sporlarına uygun olabilir."
Gece şartlarından dolayı güçleşen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki üç tespit uçağı havalandı.
Termal ve gece görüş özelliğine sahip uçaklar, kaybolan kişilerin tahmini güzergahlarında tarama çalışması başlattı.
Karadan ise 130 kişilik ekip aralıksız arama kurtarma faaliyetine devam ediyor.