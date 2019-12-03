Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor (Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı)

"AYAK İZLERİNE RASTLANDI AMA NET BİR BİLGİ YOK"

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Işık, şunları söyledi:



"Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Zirveye çıkmak için izin alıp almadıklarını bilmiyorum ama zaman zaman arazide bu tür faaliyetler yaptıklarına dair biz de duyum aldık. Dün sabah içlerinden biri eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş. Ara sıra böyle yürüdükleri için kılık kıyafetleri doğa sporlarına uygun olabilir."



