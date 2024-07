Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e ziyaret

UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI



Özel, Özdağ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede gündemi değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Özel, "Başta bugün sabah da takip ettiğimiz Sinan Ateş cinayeti, Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in kıymetli annesinin göz yaşları içindeki ifadeleri, beyanları üzerinde konuştuk." dedi.



"Biz, Sinan Ateş meselesinin, katliamının, cinayetinin bir adi cinayet olmadığını biliyoruz. Bunun böyle bir cinayetmiş gibi yargılanıp örtbas edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii iktidarın önünde iki seçenek var. Birincisi adaletin önünü açabilirler, o zaman herkesin içi rahat eder. İkinci seçenek ise bir sis perdesi indirebilirler ki öyle bir gayretten rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu sefer adaletin gelmesi bizim iktidarımıza kalır, iktidarın değişimine kalır. Ama eninde sonunda gelir. Eninde sonunda adalet tecelli eder. Ama burada verecekleri karar, gerçekten o iki küçük kız çocuğunun, gözü yaşlı eşin, annenin, kız kardeşlerin ızdırabını dindirecekler mi, yoksa onların ahlarını mı alacaklar? Buna karar verecekler. Aksine karar verirlerse o zaman o annenin gözyaşlarında da boğulacaklar."



KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR



Özgür Özel, Kayseri'deki olayları da değerlendirdiklerini, olayların bu noktaya gelmesindeki temel sorumluluklar üzerindeki görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.



Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, düzensiz göç ve kaçak göçmen sorunu bulunduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:



"Bu sorunun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı bu seçim süreci bittikten sonra söyledik. Zamanında Esad'la görüşün dediğimizde bize dediğini bırakmayanlar, şimdi tekrar tatil yapabiliriz noktasına geldiler. Ben, Beşşar Esad ile görüşmenin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması ve sığınmacıların her birinin, Avrupa Birliği'nin de elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz. Yarın Başbağlar'dan sonra Bükreş'e uçağım ve Avrupa Sosyalist Partisi ve Sosyalist Enternasyonal'de birlikte çalıştığımız liderlerin her birisine, daha önce büyükelçilerine söylediğim ve bir yemekte liderlere ifade ettiğim konuyu, bu sefer Sosyalist Enternasyonal marjında bir kez daha bu sorunun çözümüne yönelik olarak siyasi irademizi ve kararlılığımızı ifade etmek durumundayım."



"ÖZDAĞ'IN TEKLİFİNİ ALDIK"



Özgür Özel, tüm siyasi partilerin Meclis'te temsiline önem verdiklerini, seçim barajının temsile engel olmaması için çeşitli önerilerinin bulunduğunu söyledi.



Siyasi partilerin Hazine yardımından eşit istifade etmeleri gerektiğini de dile getiren Özel, Meclis'te temsilcileri olmadığı için Özdağ'ın, muhalefet partilerini ziyaret ederek bir takım yasal düzenlemelere ilişkin öneride bulunduğunu aktardı.



Özdağ'ın teklifini aldıklarını, ilgililerin not ettiğini anlatan Özel, konuyu partinin yetkili kurullarında değerlendirerek görüşlerini bildireceklerini ifade etti.



"GÖRÜŞMELERİMİZİN DEVAM EDECEĞİNİ UMUYORUM"



Ümit Özdağ da Türkiye'nin en önemli gündeminin 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu, her gün bin ila bin 250 kişinin sınırlardan geçerek Türkiye'ye girip değişik illere dağıldıklarını söyledi.



Bunların durdurulması, bu sayının azaltılması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerinin bulunduğunu ve bu önerileri TBMM'de üzerinde düşünülmesi için CHP'ye ilettiklerini kaydeden Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sağ olsunlar ilgiyle dinlediler, not aldılar. Bazı sorular sordular ve bu yasal düzenlemelerle ilgili belirli değerlendirmeler yaptık. Bunlardan bir tanesi, Ottawa Anlaşması'ndan Türkiye'nin geri çekilmesiyle ilgili bir öneri. Diğeri ise sınırdaki askeri birliklerimizin, yeni bir hukuki düzenlemeyle silah kullanma yetkisinin genişletilmesi. Bunları değerlendirecekler. Bu toplantı için tekrar teşekkür ediyorum. Toplantının amacı, Türkiye daha güvenli olsundu ve bu doğrultuda ben de görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum."