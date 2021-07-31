Ümraniye'de kamyonla özel halk otobüsü çarpıştı

İstanbul'da Ümraniye ilçesine bağlı Şerifali Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde Ferhatpaşa-Ümraniye seferini yapan 34 TU 271 plakalı özel halk otobüsüyle, caddeden bir sokağa dönmekte olan 34 FF 9074 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Otobüsteki bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Caddede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.



Olay yerinde daha önce de birçok kazanın olduğunu iddia eden çevre sakini Semih Görmek, "Kamyon dönmeye çalışıyordu, otobüs düz gidiyordu. Kamyonun arkası otobüse takıldı. Bir yaralı var. Daha öncede biz buraya ışık talebinde bulunmuştuk." dedi.

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