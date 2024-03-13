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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Orucu bilerek bozmanın kefareti nedir?

Ramazan ayında oruç ibadetiyle ilgili bir çok soru gündeme geliyor. İbadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucun bilerek veya bilmeden bozulması durumunda dini açıdan ne gibi yaptırımlar olduğunu merak ediyor. Peki, unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Orucu bilerek bozmanın kefareti nedir?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Orucu bilerek bozmanın kefareti nedir?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçtu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26 [1933]; Müslim, Sıyâm, 171 [1155]) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 1/120-121).

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Orucu bilerek bozmanın kefareti nedir? - 1

Orucu bilerek bozmanın kefareti nedir?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı hâlde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30 [1936]; Müslim, Sıyâm, 81-84 [1111]; bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 37 [2393]; İbn Mâce, Sıyâm, 14 [1671]). keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 1/122-123).

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