Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 yıl sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu, gelini, torunu, gelinin babası ve annesi tutuklandı.



Hacer C.'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu M.C., torunu M.C., gelini L.C., gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılık ifadesi sonrası sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Adliyede yaklaşık 18 saat süren işlemlerinin ardından tutuklanan zanlılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Banaz ilçesinde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan 83 yaşındaki Hacer C.'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma yapılmış, Susuz Köyü yakınlarındaki aramalardan sonuç alınamamıştı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için 6 ay önce özel ekip kurmuş, oğlu M.C. ve gelini L.C.'nin telefon sinyallerinin incelenmesi sonucu ihbardan 10 gün önce gece vakti Çubukkıran mevkisine gittikleri tespit edilmişti.



Soruşturma kapsamında yaşlı kadının oğlu M.C., torunu M.C., gelini L.C. ve gelinin babası A.U. gözaltına alınmıştı.



Kadının oğlu, ifadesinde eşinin kendisine "Annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylemiş, iki gün önce başlatılan arama sonucu Hacer C.'nin cesedi arazide gömülü bulunmuş, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.



Torun M.C. de ifadesinde cinayetin annesi tarafından gerçekleştirildiğini söylemiş, gelinin annesi H.U. da gözaltına alınmıştı.

