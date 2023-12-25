Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyreden İ.D. (31) yönetimindeki 45 ABL 660 plakalı kamyonet, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikametteki A.Ö. (55) idaresindeki 64 FP 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kamyonette sıkışan yolcu Ramazan Yılmaz (24) itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücüler gözaltına alındı.

