Üsküdar Kitap Fuarı ne zaman? Açılış tarihi belli oldu

ÜNLÜ YAZARLAR İMZA GÜNLERİ İLE FUARDA YER ALACAK

9. Üsküdar Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü yazarlar da söyleşi ve imza günleri ile yer alacak. İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Şef Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf gibi bir ünlü yazar söyleşi ve imza günleriyle fuarda yer alacak



Üsküdar Kitap Fuarı edebiyattan sinemaya, ilahiyattan felsefeye; sosyolojiden tarihe, çocuk kitaplarından şiir kitaplarına geniş bir yelpazede yayınlara ev sahipliği yapacak. Bu çeşitliliğin yansıdığı yaklaşık 150 adet söyleşi ve yaklaşık 600 imza ile tam 750 etkinlik Üsküdar Kitap Fuarı’nda yer alacak.