Üsküdar’da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.

Haberler - İHA 05.07.2022 - 05:33

Üsküdar’da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor.

3 BİNADA OTURAN VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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