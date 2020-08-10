Üsküdar'daki 472 yıllık tarihi külliyenin bacalarındaki klimalar kaldırıldı

Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da bulunan 472 yıllık geçmişe sahip Mihrimah Sultan Külliyesi, bir bölümüne takılan klima üniteleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiş, tarihi yapıya zarar verildiği gerekçesiyle sosyal medyada tepkiye yol açmıştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" açıklamasında bulunmuştu.