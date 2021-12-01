Uyuşturucu bir aileyi dağıttı: Anne kızını boğdu, aile darmadağın oldu

İzmir'de 17 Mayıs günü Ayşe Vural, polisi arayıp "Kızımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ı yatağında cansız buldu. Ayşe Vural, evde bulunan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi.



Zeynep Vural cinayetinde bu cümleler sonrasında anne tutuklanırken, baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Kızı mezara, eşi cezaevine giren baba Saffet Vural (69), "Kızım uyuşturucu illeti yüzünden evi iki defa yakmaya çalıştı, annesinin üzerine kaynar su döktü. Hamile kız kardeşine bıçakla saldırıp öldürmek istedi. 12 yıldır geceleri uyku yüzü görmedik. En sonunda eşim katil oldu. Anneler babalar dikkatli olsunlar" dedi.

Sabah gazetesine konuşan baba Vural, "Kızımı arkadaşı uyuşturucuya alıştırdı. 12 senedir bu uyuşturucu bataklığının içindeydi. Ne yaptıysak onu kurtaramadık. Kızımın hayatı düzene girer diye imam nikahıyla evlendirdik. Ancak bu uyuşturucu belası yüzünden evliliğini yürütemedi. Son iki yılda iyice dengesiz bir insan haline geldi. Olaydan 3-4 gün önce eşimin sırtına kaynar su dökmüştü. Evimizi yakmaya çalıştı" dedi.

"'ABLAN BAYILDI' DEYİP ODAYA BIRAKTI"



Eşi ile kızının arasında para yüzünden tartışma çıktığını söyleyen Vural, "Olay günü de gece taksiyle gezip eve geldi. 170 lira taksi parası ödedik. Daha sonra eşimden uyuşturucu için para istedi. Para yüzünden aralarında sorun yaşandı. Eşim ve kızım diğer odadaydılar. Eşim oğluma, 'ablan bayıldı. Yatak odasına taşıyalım' dedi. Oğlum da ablasının daha önceki gibi bayıldığını düşünerek yatak odasına taşıdı. Daha sonra eşim bana, 'Senin dışarıda işin yok mu? Çık gez dolaş' dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra geri geldim. Eşim hiçbir şeyden bahsetmedi. Sabah uyandığımızda bize olayı anlattı. Sonra polise teslim oldu" diye konuştu.



Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı diyen acılı baba, "Kızımı toprağa verdim. Eşim cezaevine girdi. Bundan daha acı ne olabilir" dedi.