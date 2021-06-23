En az vaka olan Osmaniye'de Vali'den "kuralları gevşetmeyin" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 12-18 Haziran'da il bazında her 100 bin nüfusa göre açıkladığı Covid-19 vaka sayısında 6,2 ile en az vakaya sahip il Osmaniye oldu.

Osmaniye'de, Vali Erdinç Vali Yılmaz'ın katılımıyla Raufbey Mahallesi'nde denetim yapıldı.



Yılmaz, esnaf ve vatandaşla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Yılmaz, gazetecilere, kentte vaka sayısını sıfırlayana kadar denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

"KURALLARI GEVŞETMEYE GELMEZ"



Kentin, 12-18 Haziran'da Türkiye'de en az vaka görülen il olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Osmaniye olarak bu tablodan çok mutlu olduk. Hep beraber bu başarıyı sürdürmeliyiz, asla kuralları gevşetmeye gelmez. Bu virüs çok tehlikeli ve çok bulaşıcı. Osmaniye olarak çok iyiyiz ve bu mücadelemizi hemşerilerimle birlikte sıfırlayana kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.



Yılmaz, sırası gelen herkese aşı olmaları önerisinde de bulundu.



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