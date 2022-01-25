Vali Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te park edilen araçlar için uyarı

Haberler 25.01.2022 - 09:23
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç sahibi, araçlarını TEM ve E-5 Otoyolu'nda yol kenarlarına park etmek zorunda kalmıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla araç sahiplerine seslendi.
Yerlikaya, karla mücadelenin sürdürülmesi için E-5 ve TEM'de park edilen araçların kaldırılması gerektiğni söyledi.
Vali Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Kıymetli Hemşehrilerim,
Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,
Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,
sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.
Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım."
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
❗️Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,
⚠️Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,
⚠️sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.
📍Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım. pic.twitter.com/04I5cebt7I