Vali Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te park edilen araçlar için uyarı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç sahibi, araçlarını TEM ve E-5 Otoyolu'nda yol kenarlarına park etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla araç sahiplerine seslendi.

Yerlikaya, karla mücadelenin sürdürülmesi için E-5 ve TEM'de park edilen araçların kaldırılması gerektiğni söyledi.

Vali Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Kıymetli Hemşehrilerim,



Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,



Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,



sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.



Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım."