Vali Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te park edilen araçlar için uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılan araçların kaldırılması için çağrıda bulundu.

Haberler 25.01.2022 - 09:23

Vali Yerlikaya'dan TEM ve E-5'te park edilen araçlar için uyarı

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'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç sahibi, araçlarını TEM ve E-5 Otoyolu'nda yol kenarlarına park etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla araç sahiplerine seslendi.

Yerlikaya, karla mücadelenin sürdürülmesi için E-5 ve TEM'de park edilen araçların kaldırılması gerektiğni söyledi.

Vali Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı şu şekilde: 

"Kıymetli Hemşehrilerim,

Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,

Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,

sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir.

Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım."

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