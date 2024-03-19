Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan beri kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 13 Şubat’ta yolun bir kısmının açılması için çalışma yapıldı. Ancak, çalışmalar, risk devam ettiği tespit edilince durduruldu.



Yüksek kesimlerde dün kar yağışı etkili olurken kara yoluna çığ düştü.



Ekipler, risk nedeniyle yolda çalışma yapamıyor.



Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığda 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralanmıştı.