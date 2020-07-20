Van Gölü'ndeki tekne faciasında can kaybı 60'a yükseldi

Van Gölü'ndeki tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine, mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.



Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında, aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

VİDEO: VAN'DA BATAN TEKNEDEN İLK GÖRÜNTÜ (ARŞİV)