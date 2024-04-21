Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 23 Nisan 2024 Salı Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 25 Nisan 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
17/
5
Yarın
18/
6
Salı
18/
8
Çarşamba
19/
8
Perşembe
21/
9
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