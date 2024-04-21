Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 23 Nisan 2024 Salı Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 25 Nisan 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

17

/

5

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

6

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

18

/

8

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

8

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...