Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; güvenlik güçlerine teslim olan Hebun kod adlı Musa Hakir isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubunun beyanıyla; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte yardım ve yataklık eden ve örgüt içerisinde milislik faaliyeti yürüttüğü değerlendirilen 24 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi.



24 Aralık 2018 günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle birlikte; Erciş merkezli İstanbul, Ankara, Bolu, Iğdır, Tekirdağ ve Erzurum İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmekte olup, firari şüpheli şahısların yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.