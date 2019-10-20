Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Van Muradiye'de deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.