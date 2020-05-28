Van'da iki mahalle karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, corona virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yürütülen çalışmalarda il dışı temaslı olduğu tespit edilen iki kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallelerde incelemelerde bulunmuştur. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gedikbaşı ve Ekecek mahalleleri ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmıştır. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır."



KARANTİNADAN FİRAR GİRİŞİMİ POLİSE TAKILDI