Van'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.



Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin NTV’yi sosyal medyadan takip edin