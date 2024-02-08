Van'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Van'ın Gevaş ilçesinde, 3 katlı İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'nin 2'nci katından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Van'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

'ın Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'nin ikinci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, bir sınıfta elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkması üzerine dumanlar yükselmeye başladı.

Van'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - 1

Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Van'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi - 2

Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.

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