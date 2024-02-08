Van'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'nin ikinci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
İddiaya göre, bir sınıfta elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkması üzerine dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.
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